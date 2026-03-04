¿Hacia dónde va la humanidad?

La propuesta cristiana combina siempre una doble mirada: la universal, que responde a la interpelación que le hacen los profundos cambios en la historia, entre ellos los avances tecnológicos o el incremento de la violencia, las guerras y las injusticias, y la particular, que se traduce en la acción cotidiana transformadora y humanizadora. La Comisión Teológica Internacional, organismo dependiente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, acaba de hacer público un interesante documento titulado, de forma sugerente, ¿“Quo vadis humanitas?”, “¿Hacia dónde vas humanidad?”. Es un texto que aborda cuestiones de máxima actualidad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, que como han subrayado los papas contemporáneos, tiene que iluminar fundamentalmente la cuestión antropológica.

La humanidad se enfrenta a retos tan radicales que amenazan la convivencia y su propia existencia. Urge aclarar en qué consiste la condición humana y cómo nuestra comprensión de la persona condiciona la forma que ha adquirido el desarrollo en los últimos tiempos. Fenómenos como el transhumanismo y el post humanismo, la Inteligencia Artificial o la crisis de la democracia, son aceleradores de cambios como la pretensión de hacer inmortal al hombre con la aplicación de la tecnología. La comprensión cristiana, basada en el ejercicio de la razón iluminada por la fe, propone que el sentido de la persona consiste en aceptar la vida como don del amor de Dios; de esta forma la vida se convierte en vocación, en respuesta libre, razonable y amorosa a ese don. Con este documento la Iglesia entra en diálogo con las preguntas acuciantes de nuestro momento histórico