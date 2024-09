Desconcertante giro de guion en Francia

El presidente Macron ha optado por un desconcertante giro de guion para tratar de buscar una salida a la crisis política en Francia, al situar al frente del gobierno al exministro y excomisario europeo conservador Michel Barnier. Parece claro a estas alturas que fue un error la impulsiva disolución anticipada de la Asamblea Nacional, tras la victoria de Marine Le Pen en las europeas de julio. A la vista del resultado, la decisión obvia hubiera sido la cohabitación con la izquierda, el bloque con más apoyos. Macron optó, sin embargo, por vetar incluso las candidaturas más moderadas. No sin razón, argumentó que un gobierno así estaría condenado al fracaso, pero en lugar de permitir que los acontecimientos siguieran su curso, el presidente ha optado por una solución de alto riesgo incapaz de convencer siquiera a los macronistas.

No es que esté en duda el peso político de Barnier ni sus habilidades para forjar acuerdos. La configuración actual de la Asamblea, sin embargo, le deja pocas más opciones que buscar cierto entendimiento con Le Pen, la única figura política que sale reforzada tras estas semanas, erigida en auténtico árbitro de la política francesa. Empieza a cuestionarse no ya el futuro de un gobierno al que apenas nadie augura vida larga, sino la propia presidencia de la República. Y lo peor de todo, no se atisban alternativas moderadas para conjurar el panorama de una Francia polarizada en sendos populismos de izquierda y derecha radical, hastiada de un presidente que quiso acaparar todo el centro hasta terminar de dejar este espacio político convertido en un erial.