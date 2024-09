Desbloqueo del Poder Judicial

A pesar de que no ha resultado en absoluto como esperaba Moncloa, e in extremis, después de numerosos intentos fallidos, al fin se ha desbloqueado hoy la situación en el Consejo General del Poder Judicial. La magistrada Isabel Perelló se ha convertido en la primera mujer presidenta de la institución. Progresista, pero propuesta por el sector conservador, Perelló ha sido a la postre una candidata de consenso.

Con experiencia acreditada en la carrera judicial, el perfil de Isabel Perelló al menos se aparta de los perfiles obscenamente politizados con los que el sanchismo está tratando de colonizar buena parte de las instituciones del Estado. Perelló pertenece a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, pero ha dado muestras en su carrera de profesionalidad e independencia. En su etapa en el Alto Tribunal, por ejemplo, dictaminó una sentencia contraria a los intereses directos del PSOE.

No lo tendrá fácil en una etapa especialmente convulsa en los ámbitos judicial y político, pero el hecho de que el Gobierno no se haya salido con la suya ya es una buena noticia. Pueden parecer obvias las exigencias de profesionalidad e independencia, pero desgraciadamente no lo son en un momento en que Pedro Sánchez ha puesto a los jueces en el punto de mira.