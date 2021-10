Un decreto que fomenta la indolencia

El borrador de Decreto de Bachillerato ya es público. Ahora ya no se trata de especulaciones, sino de un texto escrito que convierte lo provisional y subjetivo en criterio determinante. Además del maltrato, e incluso desprecio, a asignaturas sustanciales como la filosofía y la historia, los profesores serán quienes decidan si los alumnos han alcanzado el adecuado grado de adquisición de competencias. Y cuando no estén de acuerdo votarán. El mérito y el esfuerzo personal, por supuesto, pasan a segundo plano. El rigor no es la pauta cuando se puede avanzar con materias suspensas, e incluso se puede cerrar un ciclo con deudas pendientes. Sin olvidar que el bachillerato no es enseñanza obligatoria, y quienes lo cursan lo hacen libre y voluntariamente.