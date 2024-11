El “Caso Ábalos” en el Tribunal Supremo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido investigar al exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos. No son pocos los indicios, según una investigación judicial que aún no ha terminado, que implican al que fuera persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. La trama estaba dedicada a la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, y tenía presuntamente como eje al empresario Víctor de Aldama, persona clave en otros asuntos judicializados como sus relaciones con Delcy Rodríguez o con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El auto de la Sala Segunda del Supremo apunta un aspecto que no puede pasar inadvertido. El hecho de que Ábalos tuviera una doble condición de ministro del Gobierno y secretario de organización del PSOE pudo ser decisivo a la hora de suscribir los contratos por parte de las administraciones. El PSOE se defienda diciendo que no sabía nada de lo que estaban haciendo el ministro y su adlátere Koldo, pero es difícil asumir esa versión, toda vez que los contratos se hacían con destacadas personalidades socialistas, hoy en relevantes cargos públicos, como Francina Armengol o el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Al margen del recorrido judicial del caso, Pedro Sánchez no puede obviar por más tiempo la responsabilidad política en este asunto que, por el momento, ha dejado de ser el “Caso Koldo” para ser el “Caso Ábalos”.