De la bronca al caos

El gobierno de Sánchez no relaja sus ataques a la Comunidad de Madrid con el pretexto de la pandemia, como si aún no se hubiesen celebrado las elecciones que dieron la victoria a Díaz Ayuso. En una leve autocrítica, Sánchez afirmaba días atrás que la derrota era una buena ocasión para aprender. No parece que haya aprendido mucho todavía, a tenor de la campaña desencadenada contra Ayuso, convencido, como parece, de que mantener la tensión en Madrid es la mejor estrategia para recuperar los votos perdidos.

Pero es falaz poner el foco en Madrid. La tensión se ha extendido a las diferentes Comunidades Autónomas a cuenta de la supresión del toque de queda y de su secuela inmediata de fiestas y “botellones” ilegales. El Gobierno se empeña en afirmar que las Comunidades disponen de instrumentos legales suficientes para proponer medidas alternativas al estado de alarma. Pero la tozuda realidad muestra que Sánchez ha abandonado sus funciones ejecutivas para que sean los Tribunales los que intervengan como árbitros. El resultado es una caótica disparidad de criterios de los jueces, con la consiguiente confusión de los ciudadanos, que no parece importar mucho a un gobierno que durante un año ha renunciado a legislar, como le pedía el PP, para afrontar con garantías este periodo. Por fortuna, el ritmo de las vacunaciones está dando ya resultados positivos en la contención de una pandemia que, ahora se sabe con más certeza, pudo haberse evitado con una actuación más rápida de los líderes mundiales.