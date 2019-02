Apuesta por el debate cultural

Tiempo de lectura: 1



No son pocas las fuerzas que disgregan a Europa desde dentro y la fracturan desde fuera. La reconstrucción de la identidad política común no se hará si no se resuelven de forma adecuada los dilemas éticos que amenazan a la sociedad europea. Para dar una respuesta a esta exigencia se va a presentar mañana en París la Plataforma cultural One of Us, con un manifiesto redactado por uno de los intelectuales más prestigiosos del continente, el académico francés Rémi Brague, premio Joseph Ratzinger de Teología, entre otros galardones.

La inciativa One of us, avalada por más de dos millones de firmas, que con notable acierto puso en marcha el político español Jaime Mayor Oreja, se está convirtiendo en la plataforma más importante de la sociedad civil europea en el trabajo de reconfiguración de una identidad basada en la promoción de la dignidad humana, de la solidaridad y de la defensa de las libertades.

En un momento en que se conjugan las crisis política, moral y cultural, esta iniciativa que se presenta mañana en el Senado francés, da un paso más al lanzarse al escenario de la cultura, como vehículo para regenerar los fundamentos de esta aventura que llamamos Europa. Iniciativas como la de One of us, de naturaleza pre-política, abren un horizonte de esperanza para la sociedad europea, que con frecuencia es presa del desaliento.