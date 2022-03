Un acuerdo que no logra la paz social

Mil millones de euros para costear una rebaja de 20 céntimos en el litro carburante es el precio del acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno y la patronal del transporte. Un acuerdo con el que no se va a conseguir la paz social, como insiste la Plataforma en Defensa del Transporte de mercancías, promotora de las protestas, que no ha sido invitada a la negociación. Dentro del paquete de medidas acordado, el Gobierno no descarta las ayudas directas, además de incrementos considerables en la partida de los Presupuestos del Estado para el sector del transporte. Tras catorce horas de negociación, se han dado los primeros pasos para que no se llegue a producir el desabastecimiento ni el colapso de la industria.

El error de minimizar el impacto de las movilizaciones de los camioneros ha llevado la situación hasta unos extremos inaceptables. La inacción de Pedro Sánchez, dedicado a ilusorios acuerdos internacionales que no terminan de llegar, está produciendo una parálisis del Ejecutivo, que pospone las respuestas adecuadas a la grave situación económica, con un déficit que lastra la recuperación de una economía que arrastra los efectos de la pandemia y que empieza a asentir las consecuencias de la invasión de Ucrania. El bloqueo del Gobierno hace que continúe la conflictividad social, mientras los españoles esperan un conjunto coherente de medidas que permita afrontar la subida de los costes energéticos y la pérdida de poder adquisitivo de las economías familiares.