50 años del movimiento pro-vida

Este fin de semana se ha celebrado en El Vaticano el 50º aniversario del nacimiento del Movimiento Pro-Vida. El Papa Francisco, por medio del Cardenal Parolín, les ha hecho llegar un mensaje de agradecimiento por su gran labor que, en tiempos en los que crece la cultura del descarte, sigue colocando con valentía la dignidad de toda persona humana en el centro, especialmente la de aquellas más vulnerables.

En este contexto, el concebido representa, por excelencia, a todo hombre y mujer que no tiene voz y que, consecuentemente, para muchos no cuenta nada. Ponerse del lado de los que van a nacer significa mostrar solidaridad con todos los marginados del mundo. Y la mirada del corazón que lo reconoce como uno de nosotros es precisamente la palanca que ha movido, y sigue moviendo la tarea del Movimiento Pro-Vida.

Como nos ha recordado el Papa, una sociedad justa no se construye eliminando a los niños no deseados que no han nacido, a los ancianos que ya no son independientes o a los enfermos incurables. Muchas veces, por desgracia, la sociedad actual se estructura en las categorías de poseer, hacer, producir y aparecer. En este contexto, especialmente, el sí a la vida es un sí a la civilización del amor. Al poner a los más débiles en el centro de nuestra atención no solo estamos siendo políticamente incorrectos y atreviéndonos a ir contra la opinión mayoritaria de la cultura dominante, sino que estamos acogiendo a cada ser humano incondicionalmente y sentando las bases de una verdadera civilización, tal y como lleva haciendo durante el último medio siglo el Movimiento Pro-Vida, de una verdadera civilización, donde cada ser humano es acogido incondicionalmente por lo que es.