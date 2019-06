Trump se reúne con Putin y le pide sarcásticamente que no se meta en las elecciones de EE.UU.

Tiempo de lectura: 1



El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este viernes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y le pidió sarcásticamente que no interfiera en las elecciones de 2020 en EE.UU., en las que él buscará la reelección. Al comienzo de su reunión con Putin durante la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, una periodista preguntó a Trump si planeaba pedir al mandatario ruso que no intente influir en el resultado de las elecciones de 2020, como presuntamente hizo Moscú en los comicios estadounidenses de 2016. "Sí, por supuesto", respondió Trump, y a continuación se giró ligeramente hacia Putin, aunque sin mirarle a los ojos, y dijo con gesto de sorna: "No se meta en las elecciones, presidente". Luego alzó el dedo índice de la mano derecha en dirección a Putin y reiteró: "No se meta en las elecciones", sin perder la sonrisa.