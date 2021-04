La Policía de EE.UU. mata a un niño de 13 años que tenía las manos en alto

Un video de la Policía de Chicago (Illinois, EE.UU.) publicado este jueves muestra a un agente disparando fatalmente a Adam Toledo, de 13 años, cuando el niño tenía las manos en alto durante una persecución ocurrida en el barrio hispano de La Villita el pasado 29 de marzo. Según las imágenes, Toledo tenía los brazos levantados cuando se da vuelta y encara al policía que lo perseguía, según se ve en el video grabado por una cámara policial y divulgado por la agencia que se encarga de investigar los casos de uso de fuerza letal.

La Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA) publicó una veintena de videos grabados con las cámaras de los policías desplegados en el lugar de los hechos, así como de seguridad de la zona. En las imágenes se ve cómo el oficial dispara en el pecho al menor, que inmediatamente cae al suelo.

La Policía había dicho que encontraron un arma en el lugar, y que era la que supuestamente sostenía el menor. El video no lo muestra arrojando un arma antes de que le dispararan y, cuando levanta las manos, no parece tenerla. La cámara corporal del oficial lo muestra persiguiendo a Toledo por un callejón en La Villita alrededor de las 2.38 a.m. del pasado 29 de marzo. El oficial grita "Policía, deténgase", y luego le ordena que muestre las manos. En el vídeo se ve a Toledo parado junto a una cerca de madera y con algo que parece ser un arma en la espalda. En menos de 0,85 segundos desde ese momento, el oficial dispara al menor, cuyas manos se levantan casi hasta los hombros. Se desploma al suelo y otro oficial llama inmediatamente a una ambulancia.