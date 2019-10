Lluvia de críticas al periódico que calificó al líder del ISIS como “austero” y “erudito religioso”

Ha sido un momento histórico. Este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que Abu Bakr al-Baghdadi, líder del ISIS (autodenominado Estado Islámico), había muerto tras una operación liderada por el ejército americano. Ante tal noticia, los medios de todo el mundo se hicieron eco de la muerte de al-Baghdadi explicando quién era y en qué circusntancias se produjo su muerte. El más polémico de todos fue el renombrado 'Washington Post', que publicó un obituario que desató la ira de la familia Trump.

Forzados a cambiar el titular e indignación de los Trump

El titular utilizado por la cabecera americana decía: “Abu Bakr al-Baghdadi, austero erudito religioso al mando del Estado Islámico, muere a los 48 años de edad”. Esta descripción de uno de los terroristas más buscados del planeta, hasta el punto de tener una recompensa de más de 20 millones de dólares sobre su cabeza, al igual que Osama Bin Laden en su tiempo, fue la que desató la crítica feroz de las redes y de la hija del propio Trump.

al-Baghdadi described as “Austere religious scholar” instead of “terrorist” in Washpo Obituary headline. pic.twitter.com/3fTxBMInLo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 27, 2019

Fruto de la polémica generada, el 'Washington Post' procedió a cambiar el titular, esta vez de una forma mucho más tajante: “Abu Bakr al-Baghdadi, líder extremista del Estado Islámico, muere a los 48 años de edad”. Aun así, el antiguo titular ya había sido recogido por las redes y la polémica estaba servida

"Acquaintances would remember him as a shy, nearsighted youth who liked soccer but preferred to spend his free time at the local mosque" pic.twitter.com/XFFBnUsHEO — Elizabeth Harrington (@LizRNC) October 27, 2019

Las burlas de las redes

Paradójicamente, las redes se tomaron a cachondeo el surrealista titular del Post y empezaron a parodiarlo escribiendo obituarios de otros personajes históricos como Sauron, Darth Vader e incluso Charles Manson, bajo el hashtag #WaPoDeathNotices.

Charles Manson, famous songwriter and meditation leader, dead at 83 #WaPoDeathNotices — Ben Shapiro (@benshapiro) October 27, 2019

Sauron, passionate collector of rare jewelry, dead, age unknown. #WaPoDeathNotices — Mike Sellraiser III: Sell on Earth (@mike_sell) October 27, 2019

Lord Vader, fearless leader who brought peace to the galaxy, dies at 45 #WaPoDeathNotices pic.twitter.com/gcmAac1pET — Jake Ulrich (@Jake_Ulrich15) October 27, 2019