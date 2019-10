Medios estadounidenses informan de la muerte de Abu Bakr Al Baghdadi, líder del ISIS, en Siria

Según informa CNN y la revista NewsWeek en exclusiva, el líder del autodenominado Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr Al Baghdadi, habría muerto este sábado en Idlib (provincia de Siria) después de que las fuerzas especiales estadounidenses SEAL hubieran identificado el lugar donde se escondía.

Asimismo, relatan que habría detonado un cinturón de explosivos que llevaba puesto al verse rodeado. Antes de esto, se habría intercambiado un tiroteo entre estas unidades militares que llegaron a su escondite y familiares y escolta del jefe del ISIS. De acuerdo a las mismas fuentes, ningún menor resultó herido en la redada, aunque sí dos de sus esposas tras la explosión.

Ahora se espera una prueba de ADN para confirmar la identidad del que supuestamente sería Abu Bakr Al Baghdadi. A todo esto hay que sumar un intrigante tuit de Trump de hace unas horas en el que afirmaba que "algo grande acababa de ocurrir".

ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi is believed to have been killed in a raid conducted by the US military in northwest Syria on Saturday, two sources tell CNN.



They say final confirmation is pending while DNA and biometric testing is conducted. https://t.co/dJ3K3XbTn5