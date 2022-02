La Unión Europea de Radiodifusión rectifica y no permitirá a Rusia participar en Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, ha decidido dejar fuera de la competición de este año a Rusia tras la invasión a Ucrania por parte de este país.



La decisión del Comité Ejecutivo de esta organización llega solo unas horas después de manifestar justo la postura contraria, alegando que el concurso es un "evento cultural de naturaleza no política".



En un nuevo comunicado alegan que, tras consultar con el Grupo de Referencia (el principal órgano directivo del festival) y "basándose en las reglas del evento y los valores de la UER", permitir la inclusión de un artista rusa incorporaría al concurso "en descrédito".

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4Jpic.twitter.com/tVH6yFxzbq