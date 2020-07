Una periodista sigue las advertencias de una espectadora y acaban diagnosticándole una enfermedad

Victoria Price es una presentadora de noticias de Florida (Miami) que recibió un mail de una espectadora del canal local WFLA News de Tampa en Estados Unidos. En ese mensaje, le decía lo siguiente: “Hola, acabo de ver tu informe de noticias. Lo que me preocupa es el bulto en tu cuello. Por favor, haz que te revisen la tiroides. Me recuerda a mi cuello”. Y añadía: “El mío resultó ser cáncer.. cuídate”.

Price decidió ir al médico que también se percato del bulto en su cuello, así que el médico finalmente decidió realizarle un ultrasonido en el que pudo identificar que era cáncer de tiroides.

Por ello, escribió un mensaje en sus redes sociales para agradecerle a esa espectadora el mail que le hizo ir a su facultativo de cabecera: “Si nunca hubiera recibido ese correo electrónico, nunca habría llamado a mi médico. El cáncer habría seguido extendiéndose. Es un pensamiento aterrador. Siempre estaré agradecida a la mujer que se esforzó por enviarme un correo, una total desconocida. No tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo”, escribía Victoria en sus redes sociales a modo de agradecimiento y advertencia a otras personas. Jamás hay que descuidar la salud.

La periodista informó a sus seguidores que el lunes se sometería a una cirugía para extirpar un tumor, la tiroides y algunos nódulos linfáticos aunque ella tiene esperanzas de poder seguir adelante con una sonrisa: “El doctor dice que se ha esparcido pero no mucho, y tenemos la esperanza de que este será mi primer y último procedimiento”.

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon ? pic.twitter.com/UMsoj2SjtM