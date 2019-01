Le da una paliza por cambiar su foto de perfil en Facebook

Louis Ashton, de 29 años, recibió una brutal paliza de su novio después de cambiar su foto de perfil de Facebook. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2016, aunque la chica no se ha atrevido a contar su historia hasta ahora para tratar de ayudar a otras mujeres que estén pasando por una situación similar a la suya. Lo ha hecho compartiendo un vídeo en el que muestra las secuelas que le quedaron.

Todo comenzó cuando Louis había quedado con sus amigas para "una noche de chicas", algo por lo que su novio, Andrew McNair, "parecía molesto, y le dije que no creía que quisiera ir a una noche de chicas", aunque finalmente terminó invitándole, según informa Liverpool Echo.

Afirma que él actuó raro, ya que ni siquiera se sentó con ellas, simplemente se quedó mirándolas fijamente, aunque Louis lo ignoró por completo porque quería "disfrutar de la noche con mis chicas".

Cuando salieron del pub una amiga de Ashton les invitó a su casa, y aunque él declinó la oferta, la chica sí que acudió para seguir divirtiéndose con sus amigas.

"Pensé que iba a morir. Había tanta sangre"

Fue esa noche, al llegar a casa, cuando Louis cambió su foto de perfil de Facebook en la que salían Andrew y ella, por una en la que aparecía ella sola. La chica despertó a la mañana siguiente por los gritos de McNair.

Cuenta que logró "salir corriendo y golpear la puerta de los vecinos para pedir ayuda, pero nadie respondió", después, Andrew "salió, cerró la puerta y tiró la llave para que mi amigo no pudiera ayudarme,y entonces él comenzó a golpearme y abofetearme. Me dio una patada en el costado de la cabeza y me derribó, luego me golpeó tres veces en la cara y me rompió los dientes."

"Uno de mis dientes llegó hasta mi nariz y si me pongo el dedo todavía puedo sentirlo". "Pensé que iba a morir. Había tanta sangre", asegura Louis.

Después del incidente se trasladó a un refugio para mujeres que habían sufrido violencia doméstica, y decidió denunciar a Andrew cuando este continuó con las amenazas.

Ahora, Louis Ashton necesita implantes dentales de las piezas que perdió, sufre ataques de pánico, flashbacks de lo sucedido, y además, ha sido diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático.

Andrew McNair, que fue condenado a permanecer 36 meses en prisión, fue puesto en libertad tras 11 meses encerrado