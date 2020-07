Trump asegura que la tasa de mortalidad del Covid-19 en Estados Unidos es "casi la más baja" del mundo

El presidente Donald Trump, ha afirmado este lunes que la tasa de mortalidad del coronavirus en Estados Unidos es "casi la más baja del mundo" pese a que el país está en novena posición en esa categoría, con peor registro que países como Chile, Perú o Brasil.

"Última hora. La tasa de mortalidad del virus chino en Estados Unidos es casi la más baja del mundo. Además, las muertes están cayendo en Estados Unidos. Son diez veces menos que en el pico de la pandemia. ¡Y nuestra economía está volviendo con fuerza!", ha afirmado Trump a través de su cuenta oficial en Twitter.

BREAKING NEWS: The Mortality Rate for the China Virus in the U.S. is just about the LOWEST IN THE WORLD! Also, Deaths in the U.S. are way down, a tenfold decrease since the Pandemic height (and, our Economy is coming back strong!).