Trump está tomando un antipalúdico sin eficacia demostrada contra el coronavirus de forma preventiva

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha revelado este lunes que lleva semana y media tomando hidroxicloroquina, un potente medicamento antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está demostrada científicamente.

Trump ha explicado que consultó con un médico de la Casa Blanca si podía tomar la medicina, pero le dijo que no estaba recomendada para él, ya que no había dado siquiera positivo por coronavirus.

"Le pregunté qué pensaba. Me dijo: 'bueno, si quieres'. Le dije 'sí, quiero tomarla'", ha relatado el propio Trump en declaraciones a la prensa.

Trump ha dicho que está tomando hidroxicloroquina desde hace un par de semanas: "Creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias. Y si no es bueno, os lo diré, no voy a hacerme daño por ello".



