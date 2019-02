Ultimátum de Trump a Europa: Liberará 800 yihadistas si no se hacen cargo de ellos

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha pedido al Reino Unido, Alemania, Francia y otros aliados europeos que se hagan cargo de más de 800 combatientes del Estado Islámico (EI) capturados por las tropas norteamericanas en Siria y los juzguen, porque el califato "está listo para caer".

Si no se hacen cargo de ellos, los soldados estadounidenses se verán "obligados" a liberarlos, advirtió en Twitter.

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!