Trump amenaza con "cerrar" las redes sociales en Estados Unidos tras el aviso de Twitter sobre sus mensajes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "regulará" o incluso "cerrará" las redes sociales si "silencian" a las voces conservadoras, horas después de que Twitter incluyese por primera vez un aviso que ponía en duda la veracidad de un mensaje del mandatario.

La plataforma ha desmentido los mensajes de Trump sobre el voto por el correo, que el inquilino de la Casa Blanca ha considerado una puerta abierta al fraude, y el presidente norteamericano ha respondido en esta misma red social para cargar contra la empresa.

"Los republicanos creen que las plataformas de redes sociales silencian por completo las voces conservadoras. Las regularemos firmemente o las cerraremos antes de dejar que ocurra algo así", ha añadido, considerando que ya en 2016 estas redes intentaron --"y fracasaron"-- algo similar. "No podemos dejar que una versión más sofisticada ocurra de nuevo", ha advertido.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....