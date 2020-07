Tom Hanks carga contra los que no llevan mascarilla: "Debería daros vergüenza"

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson anunciaron el pasado mes de marzo que habían dado positivo por coronavirus. Ya recuperado, el actor ha querido lanzar un duro mensaje a la sociedad, en particular a aquellos que no se toman en serio la pandemia e ignoran las medidas de prevención.

"Solo hay tres cosas que podemos hacer: usar mascarilla, distancia social y lavarnos las manos. Esas cosas son muy simples, muy fáciles, si alguien no puede hacer esas tres cosas muy básicas, solo puedo decir que debería daros vergüenza", dijo en la presentación de su nueva película Greyhound

La estrella de Hollywood comparó la pandemia con conducir un coche, diciendo que no ir demasiado rápido o no atropellar a los peatones es algo “de sentido común”. El intérprete también reveló cuál es su estado de salud y el de su mujer actualmente después de superar el virus. "Tuvimos unos 10 días de síntomas muy incómodos. No estaba en peligro nuestra vida. Estábamos aislados para vigilarnos a nosotros mismos porque si nuestra fiebre hubiera subido, nuestros pulmones se hubieran colapsado, si cualquier cosa hubiera salido mal, habríamos necesitado atención médica. Pero no la necesitamos", aclaró el actor.

Además, se refirió a las medidas que continuaron de seguridad que mantuvieron tras recuperarse. "Supongo que fuimos un modelo de pacientes recuperados de COVID-19, pero también estábamos aislados para no pegárselo a nadie más. Desde entonces hemos estado haciendo el mismo distanciamiento social y aislamiento que el resto del mundo así que estamos bien", finalizó.