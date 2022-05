Suecia, a un paso de la OTAN: “Rusia responderá con ciberataques y guerra psicológica"

“Rusia ha hecho añicos el orden de seguridad europeo y ahora está en ruinas, y tenemos que realinearnos en el nuevo orden de seguridad”, dice Robert Dalsjö, analista principal de la Agencia de Investigación de Defensa de Suecia. Asegura a COPE que hay “un montón de razones” para que Suecia se una a la OTAN, entre otras que tiene una “conexión muy fuerte” con Finlandia. “Si Finlandia se une a la OTAN Suecia tendría un precio muy alto que pagar y sería muy problemático mantenerse fuera”. Dalsjö explica que “la neutralidad ha sido el modo de supervivencia de Suecia. Combatimos unas cuantas guerra con Rusia y las perdimos, y entonces decidimos que nuestra principal estrategia debería ser mantenernos apartados de las peleas entre las gran potencias y -por decirlo de alguna manera- no provocar al oso. Y Suecia ha aplicado esa estrategia durante mucho tiempo. Pero ahora ha llegado al final del camino”.

La amenaza de Rusia no es inminente, a juicio de este investigador sueco. “No es que esperemos que soldados rusos vengan aquí y nos invadan mañana, sino que tiene más que ver con que Rusia ha demostrado que es agresiva y no podemos predecir cómo va a actuar; es agresiva e impulsiva, y por voluntad propia se salta todo tipo de acuerdos”, señala. La invasión de Ucrania ha cambiado la percepción sobre Rusia. Afirma Dalsjö que “la idea que tenían finlandeses y suecos era que si te portabas bien con los rusos y no les provocabas no serían una amenaza. Pero ahora hemos visto que han atacado Ucrania y lo han hecho con el objetivo de erradicar la independencia de Ucrania y erradicar enteramente Ucrania del mapa, aunque Ucrania no representaba una amenaza geopolítica para Rusia. Por tanto, debemos llegar a la conclusión de que en un futuro no muy lejano puede que Rusia quiera hacer lo mismo con Finlandia y quizá con Suecia”.

Hay pocas dudas sobre si Rusia tomará represalias por la entrada de estos dos países nórdicos en la OTAN. A juicio de este experto de la Agencia de Investigación de Defensa de Suecia, “Rusia no estará contenta y hará notar su insatisfacción. Veremos pronunciamientos del Kremlin, habrá probablemente algunos ciberataques, algo de guerra psicológica. Sí, moverá algunas tropas, algunos sistemas de defensa, pero no será algo demasiado significativo. Ahora mismo Rusia tiene las manos llenas en Ucrania. No creo que puede utilizar recursos militares para hacer nada serio contra nosotros”.

Robert Dalsjö no tiene claro cuándo tendrá lugar la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. “No sabemos cuánto tardará en hacerse realidad la

entrada. La mayoría de las especulaciones está centrada en la cumbre de Madrid en junio y en que nuestra solicitud se habrá completado para entonces. Pero ahora veo que algunos hablan de un calendario comprimido en la que las negociaciones y muchas de las formalidades se habrán resuelto antes de la cumbre de Madrid. Y después de la cumbre tendrá lugar el período de ratificación, en el que los parlamentos de todos los miembros de la OTAN tendrán que ratificar la adhesión de Finlandia y Suecia, y eso llevará meses”, indica.