El sorprendente hallazgo de un usuario de Google Maps en el estrecho de Bering

Los hallazgos curiosos en Google Maps, el reconocido servicio de Google es una realidad. El último de ellos ha sido recogido por un usuario de Reddit que ha encontrado en esta aplicación algo que es real. Es una imagen en la que se ven los restos de un avión en la isla Big Diomede, que se encuentra en el estrecho de Bering.

Plane? Big Diomede Island (Russia) and Little Diomede Island incl Fairway Rock mark the border between Russia and the US. Only 4km in between and also nearly in the middle between both is the international date line (21 hours difference on just 4km) Russia = UTC+12 and US = UTC-9 pic.twitter.com/T0yptwaRGj — ??Callsign?? (@KalteMalte53) April 25, 2019









Tal y como recoge 20 Minutos, se concluyó que se trata de un avión ruso que se estrelló en la isla en 1971. El joven que hizo pública la instantánea en Reddit no fue el primero en darse cuenta del hallazgo. En 2019, un tuitero compartió en esta red social parte de la historia del vuelo accidentado.

Así lo explicaba en un tuit: "3 de junio de 1971, en el techo -el punto más alto de la isla de Ratmanov (533 m), Li-2 se estrelló. La aeronave entregó papeletas en el puesto de avanzada Ratmanov para las elecciones. Al girar, golpeando la niebla, el avión cogió el plano de la montaña los pilos estaban aún vivos".

La isla de Diómedes Mayor está deshabitada desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que Diómedes Menor cuenta con 115 residentes. No obstante, pese a estar separadas por apenas cuatro kilómetros, son muy distintas.

La primera de ellas pertenece a Rusia, mientras que la menor pertenece a EEUU. Cada una de estas islas está a un lado de la línea internacional de cambio de fecha: cuando en la Diómedes Mayor son las 6:00 de la madrugada, en la menor todavía son las 9:00 del día anterior.

Un curioso hallazgo que ha adquirido rápidamente el matiz de viral y ha sido compartido en multitud de ocasiones a través de redes sociales.

Así descubrieron un misterioso avión sumergido en el Mar del Norte, Escocia

Robert Morton, un británico de 55 años, se topó en 2018 por casualidad con un misterioso hallazgo cuando navegaba por la aplicación de Google Maps el pasado 5 de noviembre. La silueta de una aeronave que parecía estar sumergida en las aguas del Mar del Norte, frente a la costa de Edimburgo, en Escocia, apareció ante sus ojos para su sorpresa.





El hallazgo atrajo a algunos medios locales, entre ellos The Mirror, que recogió las primeras declaraciones de este padre de tres hijos: "Es muy extraño e increíble", dijo. "Nunca he visto un avión en Google Earth, por lo que me resulta muy extraño", confesó.