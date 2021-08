La sharía: la ley islámica que los talibanes imponen a la población

En Afganistán, la llegada de los talibanes ha generado una gran cantidad de cambios en muy poco tiempo. Desde los más evidentes como el relevo en el poder dentro del país, hasta cuestiones que afectan directamente a los Derechos Humanos de las personas. Una de estas circunstancias, es la que ha provocado la autodenominada "ley islámica", también conocida como "sharia"; un código de vida que engloba una conducta a seguir por parte de la población, y que de no cumplirse tendrá consecuencias en todas esas personas.

Abdullah Noori, fue colaborador del ejército español en la guerra de Afganistán, y ocupaba la función de intérprete. Él es del país, aunque actualmente reside en España. En los micrófonos de la Cadena COPE, ha explicado de dónde surge este pensamiento radical de los propios talibanes, y qué consecuencias tendrá la aplicación de la sharia en la sociedad, y especialmente en el colectivo femenino.

"No es más que una interpretación hecha por ellos", dice Abdullah tras contar que se trata de "una mala interpretación del Corán, es una película que se han montado ellos". Y es que uno de los principales puntos en los que incide la ley sharia, es en controlar al máximo los movimientos de las mujeres, sus libertades y su independencia.

Las féminas tienen prohibido entre otras cosas, vestir con otra indumentaria que no sea el burka, se les trata como seres inferiores y tienen prohibido realizar estudios más allá de la secundaria, "una vez terminan sus estudios, las mujeres son enviadas a sus casas para realizar las labores del hogar, consideran que no sirven para nada más". A pesar de todas estas evidentes limitaciones de la libertad, que dicen "sostenerse en el islam", la realidad es bien distinta: "la ley del Corán no contempla en ningún momento que las mujeres no puedan estudiar, o sean tratadas como iguales, es una interpretación inadmisible".

Con respecto a los orígenes, el colaborador de nuestro ejército considera que su origen es muy básico, simplemente se agarra a una "mentalidad cerrada y al analfabetismo", propio de un sector social destinado a adoctrinar y realizar procesos propios de una secta; "cuanto menos se sepa de la realidad, más sencillo". Los talibanes están educados con "una información completamente incorrecta y conveniencia absoluta", destaca Abdullah de un proceso de adoctrinamiento que se basa única y exclusivamente en una "formación religiosa manipulada, no saben nada del Islam".

Castigos para quienes no cumplan la sharia

Los hombres tampoco se libran de esta ley islámica, es mucho más permisiva que en el caso de las mujeres, pero igualmente limita ciertas cosas. Los hombres no pueden ir afeitados "deben llevar barba de manera obligatoria"; y no solo eso, "nada de pantalones vaqueros ni camisas, hay un estilo de vestimenta que se debe cumplir a rajatabla". Si no cumplieran tanto hombres como mujeres, el siguiente paso serían los castigos, "que podrían ir desde azotes de manera pública hasta la muerte pasando por las lapidaciones."