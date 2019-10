El Servicio Secreto de EE.UU. interrogó a Eminem por uno de sus rap, "amenazante" para Trump

Marshall Mathers, conocido como Eminem, fue interrogado por el Servicio Secreto de EE.UU. debido a la letra de una de sus canciones 'Framed', en la que algunas rimas dicen:

"But dog, how the fuck is Ivanka Trump in the trunk of my car? /Gotta get to the bottom of it to try to solve it /Must go above and beyond, 'cause it's incumbent upon me/ Plus I feel somewhat responsible for the dumb little blonde", ( que aproximadamente viene a decir "¿Cómo diablos está Ivanka Trump enmi auto? /Tengo que llegar al fondo para tratar de resolverlo /Debe ir más allá, porque me incumbe /Además, me siento algo responsable por la pequeña rubia tonta").

Frase consideradas "amenazantes" contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su hija Ivanka tal y como ha publicado el digital BuzzFeed que tras contactar con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos preguntando sobre el tema acogiéndose a la Ley de Libertad de Información, han recibido un archivo de 40 páginas que confirma la detención y el interrogatorio ocurrido en diciembre de 2017.

El archivo del Servicio Secreto deja claro que la investigación comenzó al recibirse una denuncia de un empleado de otro digital, TMZ, en el que solicitaba saber si "su agencia está investigando a Eminem por sus letras amenazadoras sobre la primera hija, Ivanka Trump". Según los documentos, la División de Evaluación e Inteligencia Protectora de la CIA realizó una verificación de antecedentes de Eminem y mantuvo una entrevista con el rapero a través de sus abogados el 20 de diciembre de 2017.

El 16 de enero de 2018 rapero y agentes se vieron la cara y discutieron sobre las letras de dos de las canciones del disco 'Revival': "Framed" y "Like Home" interpretada por Alicia Keys. Cuando los agentes comenzaron a leer la letra de su rap de estilo libre, "Mathers comenzó a rapear", según los documentos.