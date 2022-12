Rusia cortará el suministro de crudo a Europa por el tope al precio del barril "insuficiente" para Ucrania

Rusia dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año, después de que la Unión Europea (UE) decidiera topar el precio del barril ruso, afirmó hoy el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, Mikhaíl Ulyanov.



"A partir de este año #Europa vivirá sin petróleo ruso. #Moscú ya ha dejado claro que NO suministrará #petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado", escribió Ulyanov en su cuenta de Twitter y en otras redes sociales.



"Muy pronto la #UE culpará a #Rusia por utilizar el petróleo como arma", vaticinó el representante del Kremlin en su escueto comunicado.



Los países de la Unión Europea (UE) acordaron ayer, viernes, fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril, como parte de las sanciones impuestas a Moscú por su agresión contra Ucrania.



La medida, a la que se han adherido las potencias del G7 y Australia, no afectaría directamente al territorio comunitario porque coincide con la entrada en vigor, el lunes, de un embargo al crudo que importa de Rusia, salvo el que compra Hungría por oleoducto.



No obstante, prohíbe a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado, y lo mismo se aplicar a las compañías de seguro contratadas para fletes de crudo ruso.



El acuerdo político de la UE garantiza que si el precio de mercado baja de 60 dólares el barril, el tope se actualizará para que se sitúe al menos un 5 % por debajo del que tenga en el mercado.



Moscú ya había advertido de que dejaría de vender su "oro negro" a aquellos países que apliquen un tope a la cotización del barril, al considerar que esa intervención atenta contra las reglas del merado libre.

Insuficiente para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado por insuficiente el límite al precio del petróleo ruso pactado por sus aliados occidentales.

"No se puede considerar que sea una decisión importante fijar ese límite para los precios rusos porque es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista", ha afirmado Zelenski en un mensaje publicado en la noche del sábado.

Zelenski ha señalado que Rusia ha provocado ya "pérdidas colosales" a los países de todo el mundo al desestabilizar deliberadamente los mercados de la energía. "El mundo no se atreve a desarmarla de verdad en términos de energía. Es una postura débil", se ha lamentado.

El dirigente ucraniano ha advertido así que "es solo cuestión de tiempo" que se endurezcan más las medidas contra Moscú. "Es una lástima que se pierda ese tiempo", ha indicado.

La UE y después sus aliados han anunciado un tope de 60 dólares por barril a aplicar desde el lunes, pero desde la Presidencia ucraniana Andrii Yermak ha pedido fijar este tope en los 30 dólares.