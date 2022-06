¿Qué son los misiles MLRS y por qué son tan importantes para Ucrania?

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Kiev ha pedido en numerosas ocasiones el envío de armamento, en el que incluían la demanda de cohetes de largo alcance (MLSR). Con el envío de estos misiles, Ucrania tendría la posibilidad de atacar terreno ruso desde la distancia.

Hasta el momento, los lanzacohetes múltiples MLRS son las mejores armas. De hecho, Estados Unidos contempló el envío de estos misiles para poder atacar zonas estratégicas, las cuales se encuentran bloqueadas impidiendo la entrada de alimentos. De tal forma que contemplaban el envío de estos misiles como una herramienta para evitar una crisis alimentaria.

El Congreso estadounidense se reunió para aprobar la ampliación del presupuesto en las ayudas a Ucrania y decidir sobre el envío de los lanzacohetes.

Kiev pidió a Estados Unidos los MLRS con un alcance de 300 kilómetros, también M142 Himars,con un alcance de hasta 150 kilómetros. Los misiles M142 están siendo enviados a Kiev y tienen un alcance de no más de 40 kilómetros, por lo que no pueden alcanzar el territorio ruso. Durante la semana pasada, EEUU se planteó suministrar estos sistemas de largo alcance. Finalmente Estados Unidos ha decidido no suministrar estas armas porque el envío de estos misiles supondría una escalada en el conflicto.

Después de hacerse pública la negativa de de enviar los misiles, el senador republicano, Lindsey Graham, calificó la decisión de Joe Biden como una “tradición a Ucrania”, ya que ha asegurado que Estados Unidos sabe que la ofensiva rusa se ha intensificado y han avanzado hacia el centro de Severodonetsk.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores en Ucrania, Dmytro Kuleba, declaró que necesitaban los misiles MLRS porque eran la única herramienta capaz de poder alcanzar el territorio ruso con el lanzamiento de varios cohetes de forma simultánea.

EFE





Las siglas MLRS significan Multiple Launch Rocket System (Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple). La primera vez que se utilizaron estos cohetes fue en la Primera Guerra del Golfo, concretamente en 1991. Estos cohetes desde entonces han ido incorporando nuevas actualizaciones. Se ha conseguido que lance 12 proyectiles en un tiempo inferior a 40 segundos, teniendo un alcance de 300 kilómetros.

A principios de mayo, el presidente de Estados Unidos pidió al Congreso aumentar la cantidad de dinero para poder seguir contribuyendo a ayudar a Ucrania y, a la vez, poder garantizar la reposición del arsenal militar estadounidense.

Joe Biden y el Pentágono publicaron la decisión de descarte, del envío de cohetes de largo alcance a Ucrania, inicialmente esta iniciativa se tomó para contrarrestar el avance del ejército Ruso en la región de Dombás. Pero el envío de estos sistemas a Ucrania supondría cruzar la línea roja, lo que provocaría una respuesta dura por parte de Rusia.

Ante esta decisión, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que Ucrania debería conseguir los lanzacohetes para poder defenderse de los ataques brutales que estaban recibiendo por parte de Moscú. Reino Unido también tiene bajo su poder estos misiles, pero no dijo que el Reino Unido fuera a suministrárselos a Ucrania.