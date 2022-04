Letra Z: ¿por qué la llevan los tanques rusos y el mensaje en clave que esconde?

Se cumplen ya 41 días de aquel fatíduco 24 de febrero en el que Rusia decidió invadir Ucrania. El avance de las tropas sobre el país ha dejado muchas imágenes difíciles de olvidar, una de ellas la kilómetrica columna de tanques rusos marchando hacia la capital Kiev.

Desde que comenzó la contienda ha llamado la atención un letra, la ‘Z’ pintada de color blanco sobre la carrocería de muchos de esos vehículos militares rusos que han dado la vuelta al mundo. Un símbolo que ha sorprendido a los expertos militares que han especulado sobre su significado y que ahn tratado de descifrar posibles mensajes en clave.









Llamaba la atención que a priori que se empleara la letra 'Z' que no forma parte del alfabeto cirílico ruso. Es entonces cuando muchos quisieron ver en esa letra un mensaje en clave dirigido contra el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, en el foco de las tropas rusas.

Algunas teorías, con bastante lógica, señalaban que con esta marca se buscaba diferenciar los vehículos de las fuerzas rusas de los de las ucranianas, que dada su similitud en algunos modelos, sobre todo en los más antiguos, podían ser confundidos y atacados por el fuego amigo.

Hay quien también ha visto en esta letra como una herramienta de propaganda pro-bélica y un refuerzo del afán del presidente ruso de justificar la invasión de Ucrania para desmilitarizar y desnazificar el país.

Michael Clarke, ex director del Royal United Services Institute ha advertido además que muchas veces esos símbolos se refieren a la ubicación y que comunican hacia dónde se puede dirigir una unidad.

Finalmente el ministerio ruso de Defensa afirmaba en Instagram que se trataba de una abreviatura de la frase "hasta la victoria".

PROPAGANDA

Lo cierto es que más allá de un fin estrictamente bélico, muchos han optado por replicar en camisetas u otro tipo de objetos esta letra para mostrar su apoyo a la invasión de Ucrania del presidente Vladímir Putin.

Sonada ha sido la aparición del gimnasta ruso Ivan Kuliak con una 'Z' sobre la vestimenta que utilizó para competir en la Copa del Mundo artística en Doha, de Catar, elaborada con esparadrapos a la altura del pecho.

No era la primera vez que se significaba y dejaba clara su postura en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En 2021 recibió el premio 'Master of Sport' de la Federación Rusa y su imagen se hizo viral al recoger la medalla con ese maillot también tuneado. En otra ocasión, compartió podio con un gimnasta ucraniano al Kuliak no quiso tocar.

