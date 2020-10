¿Qué políticos han pasado el coronavirus? Boris Johnson, Bolsonaro, Carmen Calvo, Alberto de Mónaco...

El coronavirus no entiende de barreras de ningún tipo. Que se lo digan a cualquier ciudadano de a pie, pero también a algunos mandatarios mundiales. El virus ha incidido lo suyo en la política, como la actualidad de la pandemia nos lleva a recordar ahora con algunos ejemplos.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos es noticia este viernes tras conocerse que él y su mujer, Melania, han dado positivo. Se hicieron la prueba del coronavirus tras conocer que la directora de Comunicación de la Casa Blanca, Hope Hicks, tenía la covid-19.

La noticia ha sido aún más llamativa debido a todos los comentarios pasados en los que Trump renegaba del virus: no al alarmismo, el desinfectante como 'vacuna', los ataques hacia China, las críticas para Joe Biden por llevar siempre la mascarilla...

Boris Johnson

El primer ministro de Reino Unido llegó a ser ingresado en la UCI por coronavirus en abril. Incluso se temió por su vida, pero acabó recuperándose. Al igual que Trump, se había mostrado bastante escéptico con respecto a la enfermedad antes de contraerla.

Jair Bolsonaro

Como Trump y Johnson, el presidente de Brasil no le daba mucha importancia al coronavirus. Fue en julio cuando llegó su positivo, con fiebre, malestar y una infección en los pulmones. Incluso tomó hidroxicloroquina para intentar no contagiarse, a pesar de que la eficacia del medicamento contra la covid-19 no está muy clara.

Joédson Alves / EFE

Mikhail Mishustin

El primer ministro de Rusia también tuvo coronavirus, en su caso en abril. La noticia llegó el día en el que los casos superaron los 100.000 en el país. Se puso a sí mismo en aislamiento, aunque terminó pasando por el hospital unos días.

Alexander Lukashenko

El presidente de Bielorrusia fue otro de los políticos afectados por el coronavirus. En su caso, en julio, tras ser uno de los negacionistas más acérrimos. Beber vodka, jugar al hockey, ir a la sauna o labrar las tierras con un tractor eran sus recetas para superar una dolencia a la que sobrevivió, en sus propias palabras, “de pie”.

Carmen Calvo e Irene Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno español y la ministra de Igualdad también se vieron afectadas por el coronavirus. Al igual que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La participación de todas ellas en la manifestación feminista que se celebró en Madrid el 8M pudo ser la causa del contagio.

Jose Maria Cuadrado Jimenez / EFE

Alberto de Mónaco

El príncipe fue otra de las personalidades que contrajo el virus en marzo, convirtiéndose en el primer soberano europeo que padecía la enfermedad. Su situación no llegó a ser preocupante.

Otros políticos afectados por el coronavirus

El presidente de Armenia, Nikol Pashinyan, tuvo coronavirus en junio. Fue el mismo mes en el que lo contrajo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ya en julio, fue la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, la afectada. En septiembre, el afectado por el virus fue el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Son sólo algunos de los tantos y tantos políticos que, como muchas otras personas desde finales de 2019, se han visto sorprendidos por un virus que nos ha cambiado la vida.