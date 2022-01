¿Qué obligaciones tiene España por pertenecer a la OTAN?

La amenaza de Rusia de invadir Ucrania ha tenido un gran impacto en el mundo. Esto ha provocado una respuesta internacional de numerosos países y organizaciones como la OTAN. Esta alianza ha estado en primer plano en España desde que comenzó la escalada de tensión en la frontera de Ucrania debido a que la pertenencia obliga a cumplir con una serie de acciones en caso de conflictos como el que se puede producir en el este de Europa.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es un pacto internacional de ámbito político y militar del que forman parte 30 países de Norteamérica y Europa. Esta Alianza Atlánticase produjo el 4 de abril de 1949 con el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría. El objetivo de la creación de este organismo es garantizar la seguridad y libertad de los países miembros con una defensa colectiva entre todos los estados que la forman en caso de ataque. De esta manera, "un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas".





La OTAN está formada por el Consejo del Atlántico Norte, que es el órgano con la mayor autoridad para decidir y que está formado por los Embajadores Representantes Permanentes de los países miembros. Al margen de esta institución principal, también se encuentra el Comité Militar, del que dependen el Mando Aliado de Operaciones y el Mando Aliado de Transformación; el Secretariado Internacional; y el Secretariado Internacional Militar. El liderazgo de la OTAN lo asume el comandante supremo, que en la actualidad es Tod Daniel Wolters, general de la Fuerza Aérea estadounidense.



Los miembros fundadores fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Poco después se incorporaron Grecia, Turquía y Alemania. En 1982 España se convirtió en el miembro 16 de esta alianza y en los noventa Hungría, Polonia y República Checa se incorporaron. Ya en el siglo XXI, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte se unieron.

España fue el 16º país en incorporarse a la OTAN

El 30 de mayo de 1982, España pasó a formar parte de la OTAN después de un proceso iniciado por Leopoldo Calvo Sotelo. Posteriormente, el 12 de marzo de 1986 se produjo un referéndum en el que el entrar a la Alianza Atlántica obtuvo la mayoría y España pasó a participar en la mayor parte de los procesos. La entrada se voto en base a ciertas condiciones: no incorporarse a la estructura militar; no instalar, almacenar o introducir armas nucleares; y reducir las bases militares norteamericanas en España. Estas fueron las condiciones por las que votó la población para entrar en la OTAN y que salían en la propia papeleta para votar 'sí' o 'no'. Sin embargo, con el paso de los años estas tres premisas se fueron incumpliendo haciendo que esa votación en la que ganó el 'sí' con un 56,85% perdiese credibilidad.

En 1999 el España se unió en todas las disciplinas incorporando la estructura militar. La firma de seis Acuerdos de Coordinación entre las autoridades militares españolas (JEMAD) y las de la OTAN definieron la participación del país en apoyo a la alianza.

España contribuye a la OTAN con el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados de Hoyo de Manzanares, Madrid, y acoge el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera, Valencia, que cuenta con un Estado Mayor internacional y está habilitado para cumplir su papel como Cuartel General de Cuerpo de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica. Además, aporta el Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos de la OTAN, albergando en la Base Naval de Rota a cuatro Destructores AEGIS norteamericanos.





La Cumbre de Lisboa en 2010 estableció una nueva estructura de mandos para que sea más fácil de desplegar y efectiva. Estas nuevas instalaciones del Mando de Operaciones de la OTAN (ACO), se estableció en Torreón de Ardoz uno de los dos Centros Combinados de Operaciones Aéreas con capacidad desplegable (CAOC).

Con el paso de los años, la Alianza Atlántica ha profundizado en acuerdos con países considerados socios del Área Euroatlántica, el Mediterráneo, países del Golfo pérsico y otros socios globales; además de colaborar con organizaciones como la Unión Europea y la ONU. Este pacto se compromete a la solución pacífica de los conflictos, pero si fallan los esfuerzos diplomáticos, puede desplegar las fuerzas militares para gestionar las crisis. La Alianza Atlántica no tiene prácticamente fuerzas propias, sino que son los estados que la conforman los que aportan los recursos en caso de que el Consejo del Atlántico Norte lo solicite. La estrategia de diálogo es la que se está siguiendo en la frontera de Ucrania para mantener el orden internacional, que se pretende lograr con una solución diplomática y la Alianza Atlántica ha descartado recurrir a fuerzas militares en caso de invasión por parte de Rusia.