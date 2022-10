Putin asegura que en dos semanas terminarán las movilizaciones y descarta "de momento" ataques masivos

Ucrania denuncia nuevos ataques rusos sobre varias regiones, incluida la región en la que se encuentra la ciudad de Kiev. Desde primera hora de la mañana las sirenas antiaéreas han estado sonando en la capital de Ucrania, un sonido que hemos podido escuchar en 'Fin de Semana' COPE.

A su vez, desde Zaporiyia, uno de los principales frentes de combate en el este y también una de las zonas anexionadas ilegalmente por el Kremlin, denuncian ataques rusos con al menos una decena de misiles y drones. Una escena que se ha repetido en otros puntos del sur como Dnipro o Nikopol. Estos ataques llegan después de unas declaraciones de Vladímir Putin. en las que asegura que no son necesarios, por ahora, ataques a gran escala.

"Ahora no hay necesidad de ataques masivos, porque ahora hay otros deberes. Tenemos 29 instalaciones ucranianas como objetivo, pero 7 de ellas no sufrieron daños. Todas las actividades de movilización serán terminadas dentro de dos semanas. No hay necesidad de ataques masivos de momento, luego ya veremos", han sido las declaraciones del presidente de Rusia.

Las palabras de Putin se producen después de haber destruido aproximadamente un tercio de la red eléctrica de Ucrania. "Quiero que esto quede claro. Lo que sucede actualmente es poco agradable, suavemente dicho, pero de no haberlo hecho ahora nos hubiéramos visto obligados a hacerlo después, pero en condiciones mucho peores para nosotros. Estamos actuando de modo correcto y oportuno", ha acabado por decir en una rueda de prensa Putin tras dos días de cumbres regionales en Astaná, la capital de Kazajistán.

Rusia rompe consenso del consejo asesor del FMI

Rusia volvió a romper este viernes el consenso del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), el órgano que marca la hoja de ruta de las políticas del FMI, mientras todos los demás países le exigieron que ponga fin a la guerra que provocó con la invasión de Ucrania.

La presidenta del IMFC y vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, confirmó en rueda de prensa el "fuerte llamamiento" que los demás países miembros hicieron a Rusia -"mucho más fuerte" que en la reunión de abril, recalcó- para que detenga la invasión y lamentó "profundamente" que este país "haya bloqueado cualquier oportunidad de consenso".

Eso ha evitado que el IMFC se cierre con un comunicado conjunto. Sí se ha publicado una declaración de Calviño que recoge el texto que se esperaba consensuar y que han suscrito todos los demás.