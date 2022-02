¿Puede China aprovechar la situación en Ucrania para invadir Taiwán?: "Trabajan con 50 años vista"

Las miradas de todo el mundo están puestas sobre Ucrania. Desde la madrugada de este mismo jueves, las fuerzas rusas han accedido al país por distintos frentes, terminando por llegar a media tarde a la capital, donde la flota aérea rusa no ha dudado en bombardear la ciudad.

La OTAN ya ha preparado las sanciones contra Rusia pero no hay indicios de que esto pueda frenarlo. En medio de un auténtico conflicto militar, que nadie esperaba vivir en pleno siglo XXI, el mundo comienza a dividirse en dos y los bandos ya pueden apreciarse. De hecho, y tras la invasión rusa de Ucrania, el gobierno Chino ha evitado llamar "invasión" al ataque. Chema Gil, experto en Geopolítica, ha asegurado en sus redes sociales que de esta forma evitarán llamar "invasión cuando ocupen Taiwán". ¿Podría ser esta situación la antesala de la invasión china de Taiwán?

China evita llamar "invasión" a los ataques rusos y Taiwán podría ser su objetivo

La realidad es que ambos países mantienen un conflicto similar al que existe entre Ucrania y Rusia. Cuando se proclamó la República Popular China, los nacionalistas establecieron su territorio en Taiwán. Desde el año 1949, China ha considerado que este territorio es suyo y en varias ocasiones ha intentado ocupar Taipéi, aunque la realidad es que nunca lo ha conseguido.

¿Podría la invasión de Rusia hacer cambiar a China de opinión? La realidad es que el estallido de la guerra en Ucrania ya ha traído consigo una respuesta china. Según Reuters, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha asegurado que "nueve aviones de la fuerza aérea china entraron en su zona de defensa aérea el jueves". No sería la primera vez que lo hacen, pero ahora esta provocación podría ir un poco más allá.

Chema Gil, en declaraciones a COPE, considera que esta situación que se está viviendo entre Ucrania y Rusia pudiera hacer que China "tuviera la tentación de invadir Taiwán". No obstante, la respuesta no solo de la OTAN, sino también de Estados Unidos, "ya no sería la misma". El experto remarca que Rusia "es una potencia militar, pero no es una potencia económica”. Recuerda Gil que Rusia "tiene armas hipersónicas, armamento nuclear, tanques, aviones y helicópteros de última generación, pero su pueblo se muere de hambre", cuenta a COPE. A su juicio, Rusia no es más que "un gigante militar con pies de barro". Es por ello, que las sanciones económicas contra Rusia podrían ser "eficaces" siempre y cuando "si son muy potentes".

Audio



En el caso de China, la situación sería completamente distinta. "China no querría este escenario porque es la mayor fábrica del mundo. Quiere que la economía del mundo funcione porque todos le compran a ella", asegura. Si bien es cierto que tiene "una decisión tomada" también trabaja "con muchos años vista". Entonces, ¿podría darse la circunstancia de que China pudiera invadir Taiwán aprovechando el conflicto entre Ucrania y Rusia? Sí, aunque la respuesta del mundo "no sería igual" y eso es algo "que ya sabe China".

¿Qué tipo de respuesta serían? "La americana", responde Gil. "La americana con los aliados que Estados Unidos consiga, que no le faltarían. Estamos hablando de palabras mayores", asegura. Además, si bien las circunstancias son similares, no son completamente iguales. Ahora mismo, Ucrania es "una zona gris" en la que un país como Rusia "puede hacer lo que le dé la gana porque no tenemos la posibilidad de actuar militarmente porque Ucrania no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, y el bloque de la OTAN no puede actuar salvo que se toque un interés de un país miembro". Chema Gil no cree que "la invasión de China a Taiwán sea este escenario pero si a Rusia le sale bien esta jugada, China puede tener la tentación", confiesa. No obstante, remarca que los chinos "trabajan con 50 años vista".

"¿China lo hará? Puede hacerlo. Esta situación en la que una potencia como Rusia hace esto y no recibe una respuesta militar, podría confundir a los chinos, pero la respuesta no sería la misma", concluye el experto.