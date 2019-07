Publicado el vídeo en el que se muestra a 'El chapo' Guzmán antes de dirigirse a la prisión de Alcatraz

Un vídeo y unas fotos publicados por el tabloide "New York Post" este viernes muestran los últimos minutos de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Nueva York, apenas unas horas antes de dirigirse esta madrugada a la prisión de máxima seguridad conocida como "El Alcatraz de las Rocosas", en Colorado (EEUU). El vídeo, grabado según el rotativo esta madrugada en torno a las tres de la madrugada, muestra a tres hombres fuertemente armados acomodando dentro de un helicóptero de la Policía de Nueva York al que el "Post" identifica como el narcotraficante mexicano, condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas.

Las fotos que acompañan al vídeo muestran a un hombre con una complexión física muy similar a la del Chapo, con el pelo negro moreno y sin barba, acompañado de cuatro hombres armados con rifles de asalto. El Chapo fue condenado este miércoles a cadena perpetua por diez crímenes relacionados con el tráfico de drogas, y ayer jueves su defensa denunció que el capo mexicano había sido trasladado en la tarde del día de su sentencia y que desconocían su paradero.

Las imágenes fueron tomadas en el helipuerto cercano a Wall Street, en el Bajo Manhattan, adonde el Chapo fue transportado en un coche blindado de la Policía de Nueva York y escoltado por una comitiva de una decena de vehículos policiales, de acuerdo con las fotos publicadas por el "Post". Estas medidas de seguridad no son nuevas, ya que durante los tres meses del juicio en una corte federal de Brooklyn (Nueva York), el famoso puente que conecta la isla de Manhattan con este barrio se cortaba a menudo para transportar al Chapo desde la cárcel de máxima seguridad en el centro de la ciudad.

