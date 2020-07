El príncipe Jorge, el hijo mayor de los duques de Cambridge, cumple 7 años

El príncipe Jorge, el hijo mayor de los duques de Cambridge, cumple hoy siete años y con este motivo sus padres han publicado en sus redes sociales una fotografía en la que aparece muy sonriente.

El primogénito del príncipe Guillermo y Kate Middleton luce en la fotografía, tomada por su madre como ya es habitual, una sonrisa radiante que deja al descubierto sus nuevos dientes.

Sharing a �� taken by The Duchess ahead of Prince George’s seventh birthday tomorrow! �� pic.twitter.com/GLPBoVsuYZ

George Alexander Louis de Cambridge nació el 22 de julio de 2013 en el Hospital St. Mary's, en el barrio londinense de Paddington, y su primera aparición pública fue en los escalones de este centro un día después, acunado en los brazos de sus padres, el príncipe Guillermo y Catalina.

Aunque las fotografías que publica la Casa Real Británica tanto del príncipe Jorge como de sus hermanos suelen aparecer jugando, en esta ocasión, el príncipe, aunque sonriente, aparece en una imagen más formal.

El año pasado la fiesta de cumpleaños del príncipe Jorge estuvo vinculada al fútbol, su deporte favorito. Este año debido a las normas sanitarias recomendadas por la pandemia se desconoce cómo será la celebración de su séptimo cumpleaños.

Thank you everyone for your very kind wishes on Prince George’s birthday today! �� �� pic.twitter.com/L7dQDtQfaN