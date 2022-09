¿Por qué los Guardias Reales se desmayan? El mítico sombrero tradicional tiene mucho que ver

Durante la custodia del féretro de la Reina Isabel II, uno de los guardias reales se ha desmallado. Y, mientras ayudaban al uniformado, la transmisión desde Londres de la ceremonia, que tiene lugar en el Palacio de Westminster, se detuvo durante unos minutos. El cansancio, los nervios, el calor y las jornadas previas al funeral de la difunta reina pasan factura hasta a la bien formada Guardia Real.

Aunque no es la primera vez que se ve a un miembro de la Guardia Real desmayarse, este reciente suceso hace que nos preguntemos ¿por qué estos Guardias se desmayan?

Primero, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los miembros de este cuerpo tiene 3 turnos de 2 horas al día. Durante el transcurso de estos tienen estrictamente prohibido hacer cualquier cosa que no sea estar firmes. Es decir, no pueden relajar ni abandonar su postura bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para ir al baño. Cada 10 minutos pueden realizar lo que se conoce como "stamping", que consiste en dar un par de taconazos, cambiar su arma al otro hombro y marchar 20 pasos en el área donde se encuentra su garita.

Sumado a esto está el tan icónico sombrero negro tradicional, llamado "bearsking". Tal y como su nombre indica, estos están hechos con piel de oso negro canadiense. Un dato curioso de estos es que la mayoría datan del siglo XVII. Originalmente, pertenecían al ejército de Napoleón, pero, tras la batalla de Waterloo, fueron guardados por el ejército británico como trofeos de batalla.





Además, estos sombreros, que en realidad son cascos, tienen una altura de 45 centímetros y cumplen con la función de hacer que los soldados parezcan más altos e imponentes. Lo malo de llevar uno de estos es que cada uno puede llegar a pesar hasta 1 kilogramo. Por lo que ya te puedes imaginar que llevar en la cabeza uno de estos cascos durante las dos horas que duran los turnos que tienen que hacer, no es nada agradable.

Entrenados para desmayarse

Por muy mal que suene que alguien se desmaye durante el trabajo. Te interesa saber que a los soldados de la Guardia Real, también los entrenan para saber cómo tienes que desmallarse de determinada forma si ven que esto les va a ocurrir. Y, por muy raro que parezca, tiene prohibido desmallarse como la gente normal. Tienen que hacerlo cayendo de rodillas, poniendo sus manos por delante y quedarse boca abajo y rectos. Además, tienen que hacerlo de forma que no llamen la atención.

No es ningún protocolo de seguridad, sino que tienen que hacerlo con la mayor elegancia posible y sin perder la postura. Y, cuando esta situación se da, los guardias que hay alrededor deben ignorar esto, hasta que lleguen los médicos.

Aguantar a los turistas

Es bien sabido que a los turistas les resulta muy divertido posar frente a estos guardias, e incluso algunos intentan hacerlos reír. Pero no es una buena idea molestarlos, y mucho menos tocarlos.

¿Qué pasa si decides hacer esto? Pues si llegas a hacer esto y les impides hacer su trabajo, lo que hacen es apartarse, a veces pudiendo llegar a usar la fuerza (están autorizados a hacerlo). De hecho, si te cruzas en su camino, tienen permitido gritar "Make way fort the Queen's guard!", y si ignoras este aviso, es cuando pueden usar la fuerza, dado que tienen órdenes de no desviarse de su camino por nada ni nadie.

Pero, si decides tocarlos, la situación se vuelve peor. Si haces esto, lo más probable es que el soldado te apunte con su bayoneta (no se sabe si las tienen cargadas) y te gritará "Step back from the Queen´s Guard!", que traducido al español significa "¡Aléjate de la Guardia Real!".