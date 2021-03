El pasaporte de vacunación que busca salvar la temporada de verano

El pasaporte de vacunación es una de las grandes apuestas de países como España, Grecia o Croacia para salvar la temporada turística de verano. El objetivo no es otro que agilizar los viajes dentro del territorio europeo e impulsar la libertad de movimiento maltrecha este último año por culpa del coronavirus.

La Comisión Europea ha dejado claro que este pasaporte solo permitirá agilizar los viajes pero en ningún caso podrá prohibirlos. Aquellos que no estén vacunados, porque no les ha tocado aún o simplemente porque no quieren, podrán viajar igualmente aunque se tendrán que someter a las restricciones de cada país como por ejemplo tener un test negativo o guardar la correspondiente cuarentena en el país de destino.

En el pasaporte de vacunación quedará registrado si la persona se ha vacunado contra el coronavirus, qué vacuna ha recibido y el número de dosis. Además, en el pasaporte se podrá ver si una persona tiene anticuerpos por haber superado la enfermedad y también todos los test que se ha realizado en los últimos meses.

Para obtener este certificado y viajar libremente la persona deberá haber sido vacunada con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, es decir, en estos momentos con las vacunas de Pzifer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. En principio todos los países deberán empezar a emitir este documento a las personas que han sido vacunadas.

Hay países como es el caso de Hungría o Eslovaquia en el que se ha suministrado la vacuna rusa a la población. En este caso será cada país el que decida si la persona que quiere entrar debe someterse a algún tipo de restricción.

FORMATO

El pasaporte de vacunación será gratuito y también bilingüe, es decir estará en la lengua oficial del país que lo emite y en inglés. Será en formato papel y digital y en ambos casos contará con un código de barras en el que se podrá leer toda la información necesaria.

Este pasaporte de vacunación debe tener el visto bueno de todos los líderes europeos que se reunirán en bruselas a finales del mes de Marzo. El objetivo es que esté listo cuanto antes para poder agilizar los viajes en Europa.