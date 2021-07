La pandemia se ceba en el personal sanitario en Venezuela

La pandemia se está cebando en el personal sanitario en Venezuela. Más de 692 médicos, enfermeros y celadores han muerto de covid-19 desde que comenzara a propagarse el virus, una cifra excepcionalmente alta en comparación con los fallecidos por la misma causa entre la población general venezolana, 3.222 personas según las últimas cifras oficiales. “La pandemia ha afectado muchísimo al personal de salud -tanto del sector público como del sector privado- por la falta de protección”, ha contado a COPE Nohemí Ramos, médico cirujano -con especialidad en salud pública- y que forma parte de la junta directiva de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Dice que “en algunos casos porque hay material de protección, pero no hay conocimiento de los protocolos” para su uso correcto. “Aparte de mascarillas y pantalla facial se necesitan guantes, una chaqueta -tipo mono o bata-, calzado… y el personal de salud en Venezuela cuenta únicamente con tapabocas y en algunos casos con pantalla facial”, señala la doctora Ramos. Afirma que “en un área covid el personal debe cambiarse de manera frecuente el material de protección, y hay unos protocolos para el uso. Todo el personal debe utilizar protección, y no existe. En muchísimos casos el personal en Venezuela no está adecuadamente protegido. Eso es una realidad.”

Aparte de la escasez de material de protección para el personal sanitario frente al virus están las carencias en la vacunación. Esta responsable de la ONG Médicos Unidos de Venezuela asegura que “todos estos trabajadores deberían ser prioritarios en un plan de vacunación, y en Venezuela no tenemos un plan de vacunación serio ni organizado, está totalmente improvisado y lleno de muchas inequidades”. “Cuando se hace un plan de vacunación tiene que ser organizado, no puede haber improvisaciones, tiene que haber un registro de la gente que se vacuna, prioritario inicialmente y luego hay que hacerlo por sectores, y eso no se está haciendo en Venezuela”, indica Nohemí Ramos. Al principio únicamente podían vacunarse aquellos venezolanos que poseían el “carnet de la patria”, y “ante la masiva queja se abrió una página del Ministerio de Salud y la gente se inscribía, pero sigue siendo totalmente anárquico y desordenado, y ni siquiera los portavoces oficiales saben a cuántas personas tiene vacunadas”. En la actualidad ha sido inmunizado el 60 por ciento del personal de la sanidad pública y alrededor del 40 por ciento de la privada, “un porcentaje muy bajo de vacunación teniendo en cuenta que es personal de atención al paciente”, a su juicio.

Nohemí Ramos no tiene claro que las cifras oficiales de positivos por covid-19 ofrezcan una visión real de la pandemia en Venezuela. Destaca -por ejemplo- que “se hacen muy pocas pruebas PCR, y si los informes de cifras oficiales van basados en pruebas PCR, obviamente tenemos muy pocos reportes de contagiados oficiales, porque son muy pocas las pruebas PCR que se realizan. En el país se realizan 300 pruebas diarias, que son muy pocas para la cantidad de contagiados que hay”.