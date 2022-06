La OTAN seguirá tratando con Turquía la adhesión de Finlandia y Suecia en la cumbre de Madrid

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha mantenido este sábado una nueva conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con el que ha acordado seguir tratando las reticencias de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza y han acordado seguir hablando de esta cuestión la semana que viene en Bruselas y Madrid.

"Buena conversación telefónica con el presidente Erdogan, de nuestro valioso aliado Turquía para tratar las solicitudes de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia. Hemos acordado seguir hablándolo la semana que viene en Bruselas y Madrid", ha publicado Stoltenberg en su cuenta en Twitter.

Good call with President @RTErdogan of our valued Ally #Türkiye to discuss #Finland & #Sweden's #NATO applications. We agreed to continue the talks in Brussels and Madrid next week.