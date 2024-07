Orbán asegura que EE. UU., China y la UE decidirán sobre el fin de la guerra ruso-ucraniana

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado, después de llegar por sorpresa a Pekín, que China decidirá, junto a EE.UU. y la UE, sobre el fin de la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión rusa de Ucrania.



"Más allá de las partes beligerantes, hay tres potencias mundiales que decidirán sobre cuándo termine la guerra ruso-ucraniana: Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y China", ha asegurado Orbán en su cuenta Facebook.









En el breve comunicado, publicado en la red social junto al logotipo de la presidencia de turno del Consejo de la UE que asumió Hungría hace una semana, el mandatario magiar, un referente de la extrema derecha internacional, explica en el mensaje que Pekín es la tercera escala de su "misión de paz", tras pasar por Kiev y Moscú.



"Próxima estación, Washington", ha avanzado Orbán en la red Instagram, aludiendo al viaje previsto a la capital de EE.UU., donde participará en la cumbre de la OTAN.









Los líderes europeos se han desmarcado de la visita de Orbán a Rusia, pues no ha sido coordinada a nivel comunitario, como tampoco la visita a Pekín ni ninguna 'misión de paz', razón por la que, destacan, el jefe del Gobierno húngaro no cuenta con un mandato para negociar en nombre de la UE.



El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha recordado, en un comunicado, que el hecho de que Budapest ostente la presidencia rotatoria "no implica ninguna representación exterior de la Unión".



También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, a quienes los líderes de la UE escogieron como la futura jefa de la diplomacia europea en sustitución de Borrell, han criticado el viaje de Orbán a Moscú.



El primer ministro húngaro es considerado como el líder comunitario mejor aliado de Moscú y hace una década ha anunciado la llamada "apertura hacia el este", principalmente hacia potencias como China, para así convertirse en un puente entre el oriente y el occidente