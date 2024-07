Los líderes europeos recuerdan a Orbán que su visita a Putin no es en representación de la UE

Olaf Scholz ha insistido en la cuestión de que Orban visita a Putin, como representante húngaro, ya que el representante europeo a nivel político exterior es Charles Michel.



El líder alemán recalcó el apoyo hacia Ucrania y condena la guerra de agresiones iniciada por parte de Rusia. Mantiene así una postura firme desde la UE.



Hungría asumió el 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Charles Michel señaló que el país representado por Orbán no tiene poder ni influencia para representar a la institución europea.





Donald Tusk, primer ministro polaco, respondió a través de X a las palabras de Orbán, que calificó el encuentro con Putin como "un instrumento importante en dar el primer paso hacia la paz".

PM Orbán on his way to Moscow: “We will serve as an important tool in making the first step towards peace”. The question is in whose hands this tool is.