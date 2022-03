El nuevo acuerdo de transferencia de información mantiene a Facebook en la UE: ¿están a salvo tus datos?

Todo indica que Facebook e Instagram seguirán operando en la Unión Europea. Hace casi dos meses Meta, la compañía de Mark Zuckerberg que controla estas dos redes sociales, anunció que si se mantenía la prohibición de transferir datos desde estos territorios a Estados Unidos podría cerrar el acceso a estas plataformas en los países comunitarios. La información es poder y desde Meta argumentaban que si no permiten el intercambio de datos "la capacidad para proveer nuestros servicios podría verse afectada" debido a que toda esta información es en la que se basan para personalizar los anuncios, que son su principal fuente de ingresos.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comunicado en una conferencia en Bruselas que la Unión Europea y Estados Unidos han llegado a un acuerdo por el que se permite el intercambio de datos entre ambos territorios. "Hoy hemos alcanzado un acuerdo sin precedentes sobre la protección de la privacidad de los datos y la seguridad de nuestros ciudadanos", ha explicado Joe Biden.

El conflicto entre Meta y la Unión Europea se originó con la prohibición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de transferir estos datos de ciudadanos europeos porque según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del año 2018 al considerar que si se hace fuera de la UE puede que no se haga conforme a la ley. El nuevo acuerdo ha generado polémica sobre la posibilidad de que sigan sin estar seguros los datos cuando se traten fuera del territorio comunitario. Para conocer la situación, COPE.es ha contactado con Deepak Daswani, hacker experto en ciberseguridad.

¿Están seguros nuestros datos?

Compañías como Facebook e Instagram acceden a los datos de la población, pero se desconoce qué hacen con ellos en la mayoría de casos. Deepak explica que para saberlo "se lo deberíamos preguntar a ellos" y comenta que se supone que Facebook "utiliza los datos para poder comercializarlos con empresas que puedan tener interés en ese tipo de datos" como entidades que muestran sus anuncios. "En muchos casos, los usuarios no sabemos lo que se hace con los datos, tenemos información y la comunicación oficial, pero cuando utilizas la tecnología estás expuesto a que proveedores tengan muchísima información de ti", asegura.





Este acuerdo ha provocado que surjan dudas sobre si se produce realmente porque ahora sí la transferencia de datos es segura. Deepak considera que "se puede haber producido por un tema estratégico" entre los dos países, pero los usuarios siguen sin conocer lo que se hace realmente con su información. "Más allá de que el acuerdo se haya producido por la seguridad, probablemente el acuerdo no haya venido por ahí, haya venido por un tema estratégico y de hecho lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos", comenta. El problema se produce en la transferencia de estos datos de la Unión Europea a Estados Unidos para comercializarlos: "En mi opinión, la seguridad de los datos no cambia mucho con este acuerdo más allá de que terceros que tengan que ver con Facebook o Instagram puedan manejar estos datos para fines comerciales o publicitarios".

El hecho de utilizar este tipo de aplicaciones expone a los usuarios a esta transferencia de datos. Las personas utilizan un servicio gratis que se 'paga' con la propia información, por lo que no se puede no facilitar estos datos. La alternativa es no utilizarlas porque los datos es información muy valiosa. Algunos usuarios saben qué acciones no pueden hacer estas empresas, pero debido a los cambios de políticas "genera una confusión tan grande que hace que la gran parte de usuarios no piense mucho en la importancia que esto puede tener". Como recomendación, Deepak comenta que se deben usar las redes sociales y exponer solo "la información que ellos consideren oportuna y tener en cuenta que toda esta podrá ser visualizada por terceros, ya sean empresas o incluso cibercriminales.

Sobre la amenaza que lanzó Meta de dejar de operar en la Unión Europea, Deepak afirma que "nadie se cree esto" porque un gigante tecnológico no iba a permitir perder su posición en la UE y "desaparecer activamente" y desperdiciar un base de datos enorme. "Está claro que era un farol. En mi opinión nadie podía pensar que nos quedásemos sin este tipo de tecnología porque abriría la puerta a que otra entidad se pudiese posicionar ofreciendo un servicio parecido. Es una especie de propaganda mediática o una pantomima tecnológica o un farol".