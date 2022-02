¿Es la nuclear 'verde'? "La mitad de la energía baja en emisiones de Europa la generan las nucleares"

Bruselas ha dado un paso más para conseguir la "descarbonización" de la Unión. Para conseguirlo, este miércoles la Comisión Europa ha clasificado como sostenibles las centrales nucleares y el gas. "Hemos encontrado un equilibrio entre opiniones fundamentalmente diferentes a la hora de apoyar el camino hacia la descarbonización", ha asegurado la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinnes. Además, ha defendido que la UE debe "actuar con todos los medios a su disposición" para conseguir ese objetivo: abandonar las energías altas en emisiones.

Para ello, la decisión ha sido calificar como "verdes" las energías nucleares y el gas. ¿Qué significa exactamente esto? Que la Comisión Europea ha decidido "incluir la nuclear y el gas dentro de la taxonomía", ha asegurado a COPE el especialista en Energía Nuclear y Transmutación de Residuos Radiactivos, Manuel Fernández. "Es una estrategia que la Comisión Europea ha adoptado para tratar de reconducir las inversiones del sector energético hacia las tecnologías que nos permitan transitar hacia una economía baja en carbono", ha añadido el especialista.

La UE, camino de la descarbonización

En este marco contextual, cuando nos referimos al gas, Fernández ha puesto el ejemplo de Polonia, donde fundamentalmente se utiliza el carbón como fuente energética y hacer la transición al gas "es una manera de bajar sus emisiones", que ayudará al país "de manera drástica". No obstante, adoptar un "mix energético" en otros países como Noruega, donde prácticamente toda su energía es renovable, tal vez no tengo especial sentido. "En el caso de la energía nuclear, porque no se puede dar la espalda a la realidad, y al final la nuclear en Europa genera casi la mitad de electricidad baja en emisiones", ha advertido el especialista. "No se puede prescindir de la energía nuclear, la Comisión Europea lo sabe, los líderes europeos lo saben y no pueden prescindir de ella", ha agregado.

Para poder entender la decisión de la Unión Europea, el experto ha hecho alusión directamente a las emisiones de dióxido de carbono que tienen las diferentes fuentes de energía, para lo que ha hecho alusión a un estudio de la ONU del año 2004, en el que consta que la energía nuclear emite 12 gramos de CO2 por cada kilovatio por hora producido. Unos niveles similares a los de la energía eólica, que oscila entre los 11 y los 12 gramos.

La energía solar, según dicho informe, emite en torno a 40 gramos. En cuanto al gas, la cantidad de emisiones asciende hasta los 430 gramos de dióxido de carbono por cada kilovatio por hora producido. "43 veces más que la nuclear", ha apuntado el especialista, mientras que el carbón emite 850 gramos, "85 veces más que la nuclear". ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Que la decisión de la Comisión Europea no es más que una transición que permita a los países que dependen mayormente del carbón, retirarlo poco a poco como una de sus fuentes de energía. "Lo que hay que hacer es eliminar el carbón lo antes posible y después el gas, pero cuando sea posible", ha agregado Fernández.

En último lugar, y ante la reticencia hacia la seguridad de las centrales nucleares, el experto ha querido defender los protocolos en las centrales. Sí ha dejado claro que no existe nunca el riesgo cero pero sí "podemos estar seguros que las centrales nucleares europeas, y las españolas en particular, operan de una manera excelente". Manuel Fernández ha apuntado que las centrales "son completamente seguras" y ha recordado que en nuestro país, muchas de ellas han estado operando desde los años 60 y nunca "hemos tenido que lamentar ningún tipo de incidente".