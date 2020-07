Un niño de siete años le envía un regalo a Isabel II y la monarca le responde así

Timothy Madders vive en Billericay (Essex, Reino Unido) y decidió llevar a cabo una medida muy especial. Timothy le envió a la monarca una sopa de letras personalizada para hacer el confinamiento de Isabel II más ameno. En esa sopa de letras aparecían palabras positivas que invitaban a la superación y alegría: familia, vacaciones, sonrisa o abrazo.

El pequeño envió su carta a comienzos del mes de mayo y dos meses después ya ha recibido una respuesta. La misiva llega desde el Castillo de Windsor y por orden expresa de la Reina. Una de las damas de compañía de la monarca, Philippa de Pass le ha respondido así: "La Reina desea que le escriba y le agradezca su amable carta y el rompecabezas que ha creado especialmente para su Majestad". Y continuaba: "Tu consideración es muy apreciada y la Reina espera que tú también te mantengas seguro y bien en la situación actual. Debo agradecerle mucho que escribieras como lo hiciste en ese momento".

