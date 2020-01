Ninguno de los 500 militares españoles en Irak se hallaba en las bases atacadas

España tiene desplegados alrededor de 500 militares en Irak y ninguno de ellos se encontraba en las bases de Al Asad y Erbil al recibir el impacto de 22 misiles lanzados por Irán, según ha informado el ministerio de Defensa. Los soldados españoles se encuentran en Besmaya, Al Taqadum, Taji y Bagdad realizando diferentes tareas. En Besmaya casi 400 militares españoles -dentro de la coalición internacional contra el yihadismo- adiestran al ejército iraquí, mientras que en Taji la Task Force Toro proporciona transporte aéreo a las tropas con helicópteros Chinook y Cougar, y cerca de Bagdad otro grupo forma parte del cuartel general. Además hay un destacamento del Ejército de Tierra con el sistema de aviones no tripulados Orbiter.

Fuentes de Defensa han dicho que el contingente español se halla en alerta, a la espera de la evolución de acontecimientos y en contacto con el resto de los países de la coalición anti yihadista. Aseguran que cualquier decisión que se tome sobre las tropas en Irak será en coordinación con la OTAN y los aliados en estas misiones. De momento sólo han sido evacuados 10 militares españoles del cuartel general en Bagdad por decisión de la Alianza Atlántica.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, habló el sábado con el jefe del contingente en Besmaya, quien le transmitió que se habían tomado las medidas de seguridad adecuadas ante la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

El régimen de Teherán ha lanzado esta noche misiles contra dos bases iraquíes en represalia por la muerte del general iraní Qassem Soleimani en un ataque con drones norteamericanos. El líder espitirual y hombre fuerte de Irán, Alí Jameneí, ha asegurado que esta operación contra las bases de Al Asad y Erbil es “una bofetada” en la cara de Estados Unidos, y un asesor del presidente Hassan Rohaní ha advertido de que cualquier respuesta de Washington llevaría a “una guerra total”.

De momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado en Twitter afirmando que “todo está bien”.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.