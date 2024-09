20 muertos y 450 heridos por la explosión de los walkie-talkies de Hezbolá en Líbano

Al menos 20 personas murieron y más de 450 resultaron heridas por una segunda ola de explosiones de dispositivos de comunicación inalámbrica en Líbano, según informó el Ministerio de Salud del país. De esta forma se eleva el número de muertos en los dos ataques a por lo menos 32, algunos de los cuales fueron confirmados por Hezbolá como miembros.

Este miércoles los walkie-talkies utilizados por el grupo armado Hezbollah explotaron. Se ha confirmado que aproximadamente otras 3.000 personas resultaron heridas en los ataques desde la tarde del martes, cuando miles de buscapersonas pertenecientes a miembros de Hezbolá explotaron, matando a 12 personas y mutilando a miles más.

Algunas de las explosiones ocurrieron durante los funerales de algunas de las 12 personas que, según el ministerio, murieron cuando explotaron los buscapersonas de miembros de Hezbolá el martes. Hezbolá culpó a Israel por ese ataque. Israel no ha hecho comentarios, pero sí confirma haber atacado varios "sitios de infraestructura" de Hezbolá en el sur del Líbano.

El Ministerio de Comunicaciones del Líbano dijo que los dispositivos walkie-talkie que explotaron el miércoles eran un modelo fabricado por la firma japonesa ICOM ya descatalogado. Las radios IC-V82 no fueron suministradas por un agente reconocido, no tenían licencia oficial y no habían sido examinadas por los servicios de seguridad.

Explosión de los walkie-talkies

El Ejército de Líbano ha hecho un llamamiento a la población para que no se reúna en lugares donde se hayan producido incidentes de seguridad para así facilitar la llegada de equipos médicos, si bien es cierto que no ha brindado más detalles ni ha especificado a qué tipo de incidentes se refiere.

Por su parte, la Defensa Civil libanesa informó en un comunicado de que sus equipos participaron en la extinción de incendios desencadenados en decenas de inmuebles y vehículos a causa de las detonaciones de "aparatos inalámbricos y lectores de huellas dactilares". Según su recuento, solo en la provincia meridional de Nabatieh ardieron 60 viviendas y establecimientos.

El suceso de este martes sorprendió al país aún con la resaca de la agresión anterior, horas después de que el ministro de Salud Pública libanés, Firas Abiad, visitara una serie de hospitales capitalinos en los que se encuentran parte de los 1.800 ingresados el miércoles.

Según indicó en rueda de prensa, unos dos tercios de los heridos en la primera ola requirieron ingreso hospitalario y algo menos de 300 de ellos se encuentran en estado crítico, mientras que cerca de 460 han sido sometidos a cirugías principalmente en las manos.

Hezbolá en Líbano

Los incidentes sin precedentes de las últimas 24 horas han vuelto a disparar los miedos al estallido de una guerra abierta en el Líbano, contra el que Israel ya había intensificado su retórica en los días anteriores, insistiendo en la necesidad de acabar con la presencia de Hezbolá en la frontera.

Poco antes de que se repitiera el ataque esta tarde, el jefe de la diplomacia libanesa, Abdalá Bou Habib, ya había alertado de la peligrosidad de lo ocurrido el miércoles durante una reunión con la coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert.