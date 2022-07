El ministro Michael Gove, gran aliado de Johnson, le pide que dimita

El responsable británico de Cohesión Territorial, Michael Gove, uno de los más estrechos aliados del primer ministro, Boris Johnson, pidió este miércoles al líder "tory" que dimita, según fuentes citadas por medios locales.



Gove ha indicado hoy que no está de acuerdo con que Johnson se mantenga al frente del Ejecutivo ante el reciente aluvión de dimisiones de ministros, secretarios de Estado y otros cargos ministeriales de su gabinete.



El dirigente conservador, sumido desde hace días en una profunda crisis política a raíz del último escándalo en torno a las recientes filtraciones de la conducta sexual inapropiada del ex diputado tory Chris Pincher, dijo hoy ante la Cámara de los Comunes que tiene intención de "seguir" al frente del Gobierno pese a los crecientes llamamientos de todos los sectores para que se vaya.



Una fuente del Gobierno citada por el Financial Times (FT) asegura que Gove, uno de los ministros más cercanos a Johnson, visitó al "premier" en su residencia y despacho oficial de Downing Street hoy mismo para comunicarle que se le ha terminado el tiempo al frente del gobierno y del partido.



"Michael (Gove) esencialmente le dijo que es momento de marcharse, que se ha terminado (su etapa como primer ministro)", reveló la fuente.



La retirada del respaldo de Gove, que se mantuvo cercano a Johnson en su campaña por el liderazgo en 2019, se percibe en este país como una señal inequívoca de que el primer ministro no cuenta ya con la confianza de sus más allegados.



Hasta la fecha, el ministro de Economía, Rishi Sunak y el de Sanidad, Sajid Javid, han presentado su renuncia, y a ellas les han sucedido un total de 28 secretarios de Estados y otros cargos ministeriales.



Los más recientes han sido las dimisiones anunciadas por los secretarios de Estado Rachel Maclean, Kemi Badenoch, Julia Lopez, Mims Davies, Lee Rowley, Neil O'Brien y Alex Burghart.



Entre el grupo de aliados más cercanos de Johnson, el exministro del Gabinete Liam Fox también se ha unido a las voces que exigen a Johnson que deje el cargo.



En una carta colgada en su cuenta de Twitter, Fox señala en un mensaje dirigido al jefe del Ejecutivo que los eventos de los últimos días le han "convencido" de que "desafortunadamente no puede continuar liderando el Partido Conservador y, aún más importante, nuestro país".



"Hemos perdido a demasiada gente buena del Gobierno que no podría reconciliar su lealtad hacia ti con su conciencia. Yo comparto este sentimiento", explica Fox.