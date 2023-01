7 millones de niños murieron en 2021 y se podrían haber evitado: "Un escáner en mitad de África no hace nada"

Según un informe que acaba de publicar la ONU, en el año 2021, cinco millones de niños murieron antes de cumplir 5 años y más de 2 millones no llegaron a los 14. Estos datos son alarmantes, representan los altos niveles de mortalidad que se están registrando en todo el mundo.

La mortalidad infantil es un problema global, pero sobre todo en países de África Central y Centroamérica. Los peores datos se han registrado en Níger, donde 115 de cada 1000 niños no llega a cumplir 5 años.

Estas muertes se relacionan directamente con la calidad de los servicios sanitarios de cada país. La ONU asegura que estos más de 7 millones de fallecimientos de menores podrían haberse evitado con un acceso equitativo a servicios sanitarios de calidad. Se debería invertir en mejorar la atención sanitaria materna, neonatal, infantil y adolescente. Son las especialidades médicas que podrían evitar millones de muertes en muchos países subdesarrollados.

Muere un niño cada 4 segundos





David Pestaña, es jefe de anestesia y reanimación del hospital Ramón y Cajal, y también es médico voluntario en el Congo. Él conoce de primera mano la escasez de servicios sanitarios que hay en algunos países de África. El Doctor Pestaña hace referencia a la importancia de la higiene para prevenir enfermedades: “Hay varios problemas sanitarios principales en estos países. Si tuvieran un sistema sanitario en el que se fuese más rigurosos con la higiene, podrían prevenirse muchas enfermedades y bajaría muchísimo la mortalidad”. También ha opinado sobre la situación que se vive en estos países: “Creo que uno de los principales problemas que tiene el mundo en desarrollo es que hay una natalidad demasiado alta. Esto se debe a que mueren muchos niños, y se convierte en un circulo vicioso”.

El informe IGM (Grupo Interinstitucional de Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil) de la ONU muestra las probabilidades de supervivencia que tienen los menores según el lugar de su nacimiento.

No solo se habla de los menores que pierden la vida antes de cumplir la mayoría de edad, también hay un apartado dedicado a aquellos que mueren antes de nacer. En 2021, casi dos millones de bebés perdieron la vida. Esto también se debe a la atención sanitaria que reciben las madres en algunos países durante el embarazo. David Pestaña explica el seguimiento sanitario que reciben las embarazadas en el mundo en desarrollo: “La atención durante el parto no existe en estos países, con que hubiese alguien que siguiese el embarazo ya se evitarían muchas muertes”. También hace referencia a algunas iniciativas que buscan terminar con este problema: “Hay un programa que se llama Cirugía Global 2030, que es un proyecto que busca que cualquier habitante del planeta se encuentre a dos horas de un centro donde se pueda realizar una cesárea urgente, una cirugía abdominal urgente o una corrección de una fractura”.

“Es más importante tener personal sanitario preparado, que herramientas de última tecnología”.

Aunque tampoco se debe olvidar la importancia que tiene el seguimiento médico después del parto. Los países de África subsahariana son un claro ejemplo de ello. Los nacimientos que se producen en estos países representan el 29% de los nacimientos vivos del mundo, pero a su vez fueron responsables del 56% de las muertes de menos de cinco años en 2021. Otra región que debe tomar medidas en este aspecto es el sur de Asia, puesto que representan el 26% del total de este tipo de muertes.

La ONU advierte de que si no se toman medidas al respecto, casi 59 millones de menores podrían perder la vida antes de 2030 y 16 millones de bebés no llegarían vivos al nacimiento. Aunque no todo son malas noticias, en los últimos 20 años ha bajado considerablemente el riesgo de muerte en todas las edades a nivel mundial.