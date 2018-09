Elevan a 384 el número de muertos por los seísmos y el tsunami en Indonesia

Las autoridades de Indonesia elevaron este sábado a 384 el número de personas muertas por la serie de terremotos y el tsunami que golpeó el viernes la isla de Célebes, que ha causado además una extensa destrucción.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, ha confirmado este sábado esas cifras de fallecidos y heridos durante una rueda de prensa en la que ha destacadio que las comunicaciones en la zona afectada todavía no funcionan.

En este sentido, Sutopo anunció que técnicos de telecomunicaciones y transporte aéreo han llegado esta mañana al aeropuerto de Palu, la ciudad más afectada junto a Donggala. Este aeropuerto, que opera vuelos domésticos, permanece cerrado desde el viernes tras ser dañado por el seísmo.

"El tsunami también ha golpeado varios asentamientos y edificios en la playa", dijo Sutopo en un comunicado. Por su parte, el director del centro de tsunamis y terremotos de la Agencia de Climatología, Meteorología y Geofísica (BMKG), RahmatTriyono, dijo al medio local Kompas que las olas alcanzaron entre un metro y medio y dos metros.



