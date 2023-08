Máxima alerta en Florida por la llegada del huracán Idalia: Evacuaciones y "daños catastróficos"

Florida se encuentra en máxima alerta y expectante ante la llegada esta noche del huracán Idalia, de categoría 4 a sus costas, en la región conocida como Big Bend.

El NHC indicó que Idalia se convertirá en un huracán "extremadamente peligroso" al tocar tierra en las costas del estado sureño y urgió a las personas que residen en el área a evacuar.

"Se espera que el huracán se mueva hacia el norte hoy y su centro alcanzará la costa de Big Bend el miércoles en la noche" para luego desplazarse hacia las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, según señaló el NHC.

Un huracán de esta categoría, detalla el NHC, trae consigo la posibilidad de "daños catastróficos" en el área donde llega, incluyendo la destrucción de edificios, árboles caídos o arrancados de raíz, al igual apagones y cortes de agua que pueden prolongarse por semanas o meses.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya pidió también a los residentes de las áreas que serán afectadas por Idalia a evacuar inmediatamente. De hecho, ya más de 1,6 millones de personas en el estado tienen órdenes de evacuar sus residencias ante la cercanía del huracán.

.@Uber is offering free transportation to shelters in counties in the path of Hurricane Idalia. To receive a free ride to a shelter use code IDALIARELIEF in the Uber App. More information below: pic.twitter.com/q9fdSJ5QMe