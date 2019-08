Matteo Salvini insta al 'Open Arms' a "navegar en dirección a España"

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha instado este martes al barco de la ONG Open Arms a "navegar en dirección a España" y ha subrayado que seguirá trabajando para "evitar el desembarco" en Italia de más de 500 migrantes y refugiados.

Salvini ha anunciado en Twitter su vuelta a la sede del Ministerio, tras una gira política por playas en la que ha defendido algunas de sus reformas, entre ellas la que implica multas de hasta un millón de euros para las ONG que entren en aguas italianas sin permiso.

Per 350 di essi la Libia ha dato la disponibilità di un porto di sbarco, mentre per gli altri (quelli visitati dal milionario Richard Gere) l’indicazione che ho dato è il divieto di ingresso nelle nostre acque e l’invito a navigare in direzione Spagna.